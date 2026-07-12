نێچیرڤان بارزانی سەرەخوەشی وە مردن شازادەی باوگ دەوڵەت قەتەر کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، سەرەخوەشی و هاوخەمی خوەی ئەرا شازادەی دەوڵەت قەتەر شێخ تەمیم بن حەمەد ئال سانی پیشکەش کرد، وە مردن شازادەی باوگ شێخ حەمەد بن خەلیفە ئال سانی.

سەرۆک هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، باس ئەوە کرد کە "کووچکردگ کەسایەتییگ سەرکردەی دیار بۊ کە بەشداری لە وەرەونواچگن دەوڵەت قەتەر و قایمکردن رۆڵی لەبان هەردوگ ئاست هەرێمی و ناودەوڵەتی کرد، و تەقەلا و بەشدارییەیلی وە جی پیزانین و رێز میننەو".

نێچیرڤان بارزانی وتیش: " هاوسووزی خوەمان وەگەرد دەوڵەت قەتەر لەی کارەساتە ئاشکرا کەیمن، و داوا لە خودای گەورە کەیمن کە کووچکردگ وە رەحمەت فراوان خوەی بپووشێد، و ئارامگری وە گشتیان ببەخشێد".

دیوان ئەمیری قەتەری لە بەیاننامەیگ فەرمی، وەرجەتر لە شەوەکی ئمڕوو، مردن شازادەی باوگ شێخ حەمەد بن خەلیفە ئال سانی لە تەمەن 74 ساڵان راگەیان، لە وەختیگ حکومەت قەتەری پرسەی گشتی لە وڵاتەگە ئەرا ماوەی چوار رووژ راگەیان.