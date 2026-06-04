‏نێچیروان بارزانی و بالیۆز تورکیا گفتوگو لەبان ئاسایش هەرێم و پەیوەنی دووانی کەن

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بالیۆز تورکیا لە عراق، ئەنیل بورا ئینان، گفتوگوکردن لەبان ئاسایش ناوچەگە و پەیوەنی دووانی ناوەین هەرێم و تورکیا.

‏لە بەیاننامەیگ سەرۆکایەتی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان " نێچیروان بارزانی پیشوازی لە ئەنیل بورا ئینان و شاندەگەی هاوەلی کرد لە دیدارەگە گفتوگوکردن لەبان پەیوەنیەیل تورکیا وەرد عراق و هەرێم کوردستان، و بارودۆخ سیاسی لە عراق و ئەوزەڵداین هاوکاری دوانەیەیل، وە تایوەت لە مژارەیل ئابوری و بازرگانی".

‏هەردووگ لا دووپاتکردن لە گرنگی وەردەوامی هەماهەنگی لەپێناو پاراستن ئاسایش و سەقامگیری.

‏هەردووگ لا رای خوەیان لەبان بارودۆخ سیاسی هەرێم کوردستان و تەقەلایەیل و چارەسەر گیچەڵەیل ناوخوەیی نیشاندان، دووپاتکردن لە هەوەجەی گفتوگو و لەیکفامستن لەناوەین هەولێر و بەغدا ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵ هەڵواسیاگەیل.

‏وتیش؛ "لە دیدارەگە گفتوگو کریا لەبان پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و دویا پیشهاتەیل هەرێمی، وەرد بارودۆخ ناوچەگە، و هەردووگ لا هاوڕابوین لەبان گرنگی چارەسەر ئاشتیانە ئەرا گیچەڵەیل و مەرافەل و پاراستن ئاسایش و سەقامگیری".

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