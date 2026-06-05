نێچیروان بارزانی: هەرێم کوردستان پابەندە وە مقیەتیکردن سەرچەوە سروشتییەیل و مسۆگەرکردن ژینگەیگ تەندروس ئەرا نەوەیل هاتگ

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، پاڵپشتی خوەی ئەرا گشت مقیەتیکارەیل ژینگە و ریخریاگەیل و لایەنە پەیوەندیدارەیل لە هەرێم کوردستان نووەو کرد "کە رەنج دەن لە کارکردن یەرا مقیەتیکردن سروشت و ژینگەی وڵات رەنگینمان.

ئەوەیش لە بەیاننامەیگ فەرمی هات کە وە بوونەی رووژ جیهانی ئەرا ژینگە دەریکردگە، کە وت: مقیەتیکردن ژینگە و نواگیریکردن لیکەفتەیل ئاڵشتکاری کەشوهەوا، تەنیا ئەرکیگ حکومی نییە، بەڵکم وەرپرسیاریەتییگ نیشتمانی و مرۆیی گەورە و هاوبەشە، و لە ئەرک گشت کەسیگە لە ناوەندەیل پەروەردە و فێرکردن و خیزان و راگەیانن و گشت دامەزراوەیل ترەک کە وەیەکەو کار بکەن لەبان بڵاوکردن رووشنهویری مقیەتیکردن ژینگە و کەمەوکردن ئەو رخداریەیلە کە هەڕەشە لە سروشت وڵاتمان کەن.

دووپات کرد کە هەرێم کوردستان پابەندە، جۊر ئەوەگ هەمیشە بویە، وە هاوکاری و کار هاوبەش وەگەرد حکومەت فیدراڵی عراقی و کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی لە جیوەجیکردن ری و ریکارە خوازیاگ ئەرا مقیەتیکردن سەرچەوە سروشتییەیل و مسۆگەرکردن ژینگەیگ تەندروس و بانانیگ خاستر ئەرا نەوەیل هاتگمان.