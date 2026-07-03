نێچیروان بارزانی ئمڕوو وەرەو تاران چوود

شەفەق نیوز - هەولێر

بڕیارە ئمڕوو جمعە، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، بچوود ئەرا تاران پایتەخت ئیران وە سەردانیگ فەرمی.

وەپای ئەو زانیارییەیلە کە کەفتنەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، بارزانی لە ئامادەبۊنی لە تاران دیداریگ وەگەرد مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆمار ئیران، و محمد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان، و عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئەنجام دەێد.

هەرلیوا، بڕیارە نێچیروان بارزانی بەشداری لە رسوومەیل ماڵئاواییکردن لە تەرم عەلی خامنەیی ریبەر باڵای وەرین ئیران بکەێد.

پیرەکە چوارشەممە، میدیا فەرمییەیل ئیران، پەردە لەبان ئەو کەسایەتییە عراقییەیلە لادان کە بەشداری لە ماڵئاواییکردن خامنەیی کەن.

وەپای ئەوەگ ئاژانس فارس ئیرانی لە خەوەریگ بڵاو کرد، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، ئەو شاند عراقییە کە بەشداری ماڵئاواییکردن خامنەیی کەێد، نیزار ئامێدی سەرۆک کۆمار، و هەیبەت حەلبووسی سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیل، بیجگە لە نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد شاندیگ کوردی فراوان کە سەرکردەیل هەردوگ پارتەگە لە هەرێم کوردستان، پارت دیموکرات کوردستان، و یەکێتی نیشتمان کوردستان گرێدە خوەی.