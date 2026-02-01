‏نێچیروان بارزانی یاد "کارەسات شوبات" کەێد و داوای مقیەتیکردن دەەسکەفتەیل و قویلەوکردن یەکڕزی کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، یاد دوو تەقینەوە خوەیکوژیە کرد کە وەرجە دوو دەیە لە جەژن قوربان لە شار هەولێر رویدا شمارەیگ ئەندامەیل پارتی دیموکراتی و یەکێتی نیشتیمانی کردە ئامانج.

‏سەرۆک نێچیروان بارزانی ئمڕوو لە بەیاننامەیگ کە وەی بوونەو بڵاویکردیە وت؛ " ئمڕوو وە رێز و شکۆ هویر شەهیدەیل نەمر کارەسات شوبات 2004 کەیمن، کە تیرۆرستەیل شەوەکی رووژ جەژن ئەنجامیدان وە کینەی سیا بنکەی سەرەکی پارتی دیموکراتی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردنە ئامانج لە هەولێر، لە ئەنجام شمارەیگ سەرکردە و پەیڕەوکەرەیل بارزانی و هاوڵاتی بیتاوآن مردن و زەخمداربوین".

‏وتیش" شەهیدەیل یەک شوبات سیمبول پێکەوەژیان، یەکڕیزی و تێکەڵابوین خوین رۆلەیل کوردستانە لە پێناو ئازادی و سەرفرازی." دیاریکرد: "ئەوان هنای شەهید بوین پیرۆزبایی جەژن لە یەکتری کردن و کاریان ئەرا تونکردن پەیوەندییەیل تەبایی و خوەشەویستی کردن، وەی مدوو زینگ هیشتن یاد ئەوان تەنیا یادکردن ژانیگ نییە، بەڵکم دووپاتکردنە وەبان ئەو بەها باڵایەیلە کە گیان خوەیان لەپێناوی بەختکردن".

‏نێچیروان بارزانی لە درویژەی قسەیلی وت "خاسترین وەفا ئەرا خوین شەهیدەیل یەک شوبات و گشت شەهیدانی کوردستان، پاراستن دەسکەفتەیل و قویلەوکردن گیان تەبایی و کار پێکەوەیی و یەکڕیزییە لە ناوەین لایەنە سیاسییەکان."

‏دووپاتکرد، "پێویستە ئێ یادە بکەینە وەرچەرخانیگ ئەرا رەدکردن وردەوردەیل و کارکردن ئەرا بنیاتنان ئایندەی گەشتر ئەرا نەوەیلمان، ئایندەیگ کە شایستەی قوربانیدان شەهیدەیلمان بوود".

‏هەرێم کوردستان، ساڵانە لە یەک شوبات، یاد رویداوەگەی یەک شوبات کەێد کە لە یەکەم رووژ جەژن قوربانی ساڵ ٢٠٠٤دا رویدا، هنای "تیرۆریستەیل" وە دوو تەقینەوەی خوەیکوشی لە شار هەولێر پایتەخت، هەردووگ حزب دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کردە ئامانج.

‏لەو مەوقە، رویداوەگە بویە مدوو شەهیدبوین زیاتر لە ١٠٠ وەرپرس و هاووڵاتیی مەدەنی، بیجگە لە زەخمداربوین نزیکەی ٢٥٠ کەستر.

