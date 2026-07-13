‏مردن گەنجیگ لە ئەنجام وەخوارکەفتن لەناو ئامێریگ درەوکردن لە دهۆک

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ 14 ساڵانە لە ئەنجام رویداویگ لەناو یەکیگ لە زەوییەیل کشاوەرزی لە قەزای ئاکرێ باکوور پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئاوای "جوجەر" سەر وە ناحیەی "رۆڤیا" رویدایە، هنای گەنجەگە لە وەرز چنیین بەرهەم پەتاتە کارکردیە، و کەفتەسە ناو ئامێر درەوەکردن پەتاتە، یەیش بۊیە مدوو مردنی لە هەمان وەخت.

‏سەرچەوەگە ئەوەیش وت، قوربانیەگە ناوی "وەلید مەولوود حامد"ـە، و خەڵک ئاوای "زێلکە فەخری"یە، و ئەرا خەستەخانەی ئاکرێ کلکریایە، باوجی وەرجە ئەوەگ بڕەسێدە بەش فریاکەفتن گیان لەدەس دایە.

‏سەرچەوەگە دیاری کرد، لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە وازکردنە ئەرا زانستن هویردەکاری رویداوەگە، و وەرگرتن رێکارەیل یاسایی.

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