مردن گەنجیگ لە ئەنجام وەخوارکەفتن لەناو ئامێریگ درەوکردن لە دهۆک
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ 14 ساڵانە لە ئەنجام رویداویگ لەناو یەکیگ لە زەوییەیل کشاوەرزی لە قەزای ئاکرێ باکوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئاوای "جوجەر" سەر وە ناحیەی "رۆڤیا" رویدایە، هنای گەنجەگە لە وەرز چنیین بەرهەم پەتاتە کارکردیە، و کەفتەسە ناو ئامێر درەوەکردن پەتاتە، یەیش بۊیە مدوو مردنی لە هەمان وەخت.
سەرچەوەگە ئەوەیش وت، قوربانیەگە ناوی "وەلید مەولوود حامد"ـە، و خەڵک ئاوای "زێلکە فەخری"یە، و ئەرا خەستەخانەی ئاکرێ کلکریایە، باوجی وەرجە ئەوەگ بڕەسێدە بەش فریاکەفتن گیان لەدەس دایە.
سەرچەوەگە دیاری کرد، لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە وازکردنە ئەرا زانستن هویردەکاری رویداوەگە، و وەرگرتن رێکارەیل یاسایی.