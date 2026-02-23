لەوەر بویچگکردن قەزاگە.. خانەقین بایکۆت مەدەنی راگەینێد

شەفەق نيوز- خانەقین

دەسەی وەرگریکردن لە شار خانەقین، کە لە بڕیگ لە چالاکوانەیل و رووژنامەوانەیل دروس بویە، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی، بایکۆت مەدەنی گشتی لە شارەگە راگەیان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسەگە دویای گردەوبوین فراوانیگ کە شەوەکی رووژ دووشەممە، وە ئامادەبوین نویەنەرەیل حزبەیل کورد لە شارەگە و بڕیگ لە رووشنهویر و رووژنامەنویسەیل و کەسایەتیەیل ئامادەی بوین، لەبان بڕیار وەزارەت پلاندانان وە ئاڵشتکردن ناحیەی جەلەولا ئەرا قەزا، و لاوردن ناحیەی سەعدیە لە قەزای خانەقین، و بویچگکردن قەزاگە، دویای ئەوە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی ئەنجام دا.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: دەسەگە لەو کۆنگرە بڕیار بایکۆت مەدەنی گشتی دا، و داوا لە مەردم خانەقین کرد رووژ چواررشەممەی ئایندە گشتی لە دەوام فەرمی بیجگە دامەزراوەیل ئەمنی و خزمەتگوزاری بایکۆت بکەن.

هەمیش دەسەگە داوا لە خاوەن کار و دوکانەیل کرد رووژ چوارشەممە کار نەکەن و دوکانەیل واز نەکەن، هەرلیوا داوا لە حزبەیل کرد لەو رووژە دەرەیل بارەگەیلیان لە شارەگە بوەسن.