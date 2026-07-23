‏لە هەولێر پیایگ گەنجیگ کوشێد و ژنەگەی زەخمدارکەێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا پیایگ گەنجییگ کوشت و ژنەگەی زەخمدارکرد وە سەختی ناوماڵ خوەیان لە ناحیەی "قوشتەپە".

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پیاوەگە لەناو ماڵ تەقە لە گەنجە22 ساڵانەگە کردیە وەرجە ئەوەش وە چەقوو بکەفێدە گیانی، ژنە تەمەن 32 ساڵانەگەی زەخمداربوی وەسەختی وە مدوویەیو ئەرا خەستەخانە کلکریا ئیرنگە ها بەش چەودێری هویرد.

‏ئاشکرایکرد، گشت لایەنیل رویداوە

‏(ژنەگە و شویگە و کوشیاگ) گشتیان عەرەبن خەڵک قەزای شەرقات لە پارێزگای سەڵاحەدین دیاریکرد دەسەلاتدارەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ی فراوانیگ لەچۆنیەتی رویداوەگە وازکردن و تاوانبار دەسگیرکریا.

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