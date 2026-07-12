‏لەماوەی 48 ساعە.. بەرزەوبوین پلەی گەرمی لە کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راپۆرتیگ لەبان کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان، مەزەنەکرێد پلەی گەرمی لە پارێزگاگە وەردەوام بوود، ناوچەی " گەرمیان" بەرزترین پلەی گەرمی توومارکەێد وە 49 پلە.

‏وەپای راپۆرتیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، کەش ئمڕوو یەکشەممە رووشن و خوەرە وەرد بەرزەوبوین وەرچەویگ پلەی گەرمی وە رێژەی (2-3) پلەی سەدی، تونی وا هاناوەین (5-10) كم لە ساعەت، وەرد مەودای نوڕین (9) كم.

‏بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ:

‏هەولێر: 44 پلە، سلێمانی: 43 پلە، دهۆک: 43 پلە، هەڵەبجە: 45 پلە، کەرکووک (گەرمیان): 48 پلە، زاخۆ: 44 پلە، سۆران (ئاکرێ): 45 پلە، پیرمام: 40 پلە، چەمچەماڵ: 44 پلە، حاجی ئۆمەران: 35 پلە.

‏ئەرا سوو دووشەممە، دەسەگە مەزەنەکەێد کەش رووشنبوود وەرد بەرزەوبوین کەمیگ پلەی گەرمی و وای باکوور خوەرهەڵات وە تونی (10) كم لەبان سەعاتیگ و مەودای نوڕین رەسیە (10) كم.

‏پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو دووشەممە:

‏هەولێر: 45 پلە، سلێمانی: 44 پلە، دهۆک: 43 پلە، هەڵەبجە: 46 پلە، کەرکووک (گەرمیان): 49 پلە، زاخۆ: 44 پلە، سۆران (ئاکرێ): 46 پلە، پیرمام: 41 پلە، چەمچەماڵ: 45 پلە، حاجی ئۆمەران: 36 پلە.

‏لایەنە تەندروستییەیل تەمێ هاووڵاتییەیل کەن کە هەوەجەکەێد لە وەخت لووتکەی گەرما (لە نیمەڕوو تا ئیوارە) خوەیان لە چگنە دەیشت وە دویربگرن، نوشەمەنی فرە بخوەن و رێکارەیل هەوەجە خوەپارێزی بگرن.