لە سەرتاشینەو تا زیرەکی دەسکرد.. 50 هەزار سوودمەن لە مەشق پیشەیی لە کوردستان

شەفەق نیوز - سلێمانی

ئمڕوو چوارشەممە، لێکۆڵینەوەیگ مەیدانی کە دامەزراوەی روانگە ئەرا لێکۆڵینەوە ستراتیژییەیل ئامادەی کردگە، ئاشکرای مەشقپیداین نزیکەی 50 هەزار هاووڵاتی کرد لەڕی وەڕیەوبەرایەتییەیل مەشقکردن سەروە وەزارەت کار و کاروبار کۆمەڵایەتی لە هەرێم کوردستان لە ساڵ 2003ەو.

یەیش لە ماوەی وۆرکشۆپیگ فراوان هات کە دامەزراوەگە لە شار سلێمانی رێکی خستۊد، وە بەشداریکردن وەرپرسەیل و پسپۆڕەیل و پەیوەندیدارەیل وە کەرت مەشق پیشەیی، کە تەرخان کریاۊد ئەرا باسکردن لە رەوش وەڕیەوبەرایەتییەیل مەشقکردن و پلانە ئایندەییەیلیان.

بێهروز فەرەیدوون، وەرپرس راگەیانن دامەزراوەی روانگە ئەرا لێکۆڵینەوە ستراتیژییەیل لە کوردستان، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە وۆرکشۆپەگە خستنەڕۊ لێکۆڵینەوەیگ مەیدانی تەواوەتی وەخوەی دی، کە لە ماوەی ساڵ گوزەشتە ئەنجام دریاگە، و باس لە کارەیل وەڕیەوبەرایەتییەیل مەشقکردن سەروە وەزارەت کار و کاروبار کۆمەڵایەتی کرد، وەگەرد ئەو بەرنامەیلە کە لە ساڵ 2003ەو تا ئمڕوو جیوەجیی کردنە.

دیاری کرد کە ئەنجامەیل لێکۆڵینەوەگە نیشان دانە کە مەشق وە نزیکەی 50 هەزار هاووڵاتی کریاگە لەبان پیشەیل جیاجیا، کە لەخوەی گردگە رانندەیی ماشینەیل، و سەرتاشین، و خاسەوکردن مۆبایلەیل، و خاسەوکردن ئامێرە ئەلیکترۆنییەیل، و تەکنیکەیل زیرەکی دەسکرد، وەگەرد پسپۆڕییە پیشەییەیل ترەک، و دیاری کرد کە ئی بەرنامەیلە بەشدار بۊنە لە هازدارکردن شارەزاییەیل سوودمەنەیل و بەرزەوکردن ئامادەییان ئەرا چگن ئەرا ناو بازاڕ کار.

فەرەیدوون زیای کرد کە وۆرکشۆپەگە وە شیوەیگ فراوان باس لەوە کرد کە وەڕیەوبەرایەتییەیل مەشقکردن لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە پیشکەشی کردنە، بیجگە لە پلانە ئایندەییەیل کە ئامانجیان وەرەونوابردن بەرنامەیل مەشقکردنە وەجۊریگ کە بگونجیەێد وەگەرد خوازینەیل بازاڕ کار، و تایبەت لە سای داوەزین دەرفەتەیل دامەزرانن لە کەرت حکومەتی.

باس ئەوە کرد کە ئی گام ئیسە هەوەجەی وە فتراقخستن دیرێد لەبان ئامادەکردن گەنجەیل و دەرچگگەیل و بیکارەیل، و تۊانادارکردنیان ئەرا وەدەسهاوردن شارەزایی و پیشەیلیگ کە بازاڕ کار هەوەجە وەپییان دیرێد، وەجۊریگ کە دەرفەت دەسخستن کار لە کەرت تایبەت ئەرایان بەرزەو کەێد، و بەشدار بوود لە سنووردارکردن ئاستەیل بیکاری.