کەش گەرمیگ لە هەرێم کوردستان لە ماوەی ساعەتەیل ئایندە
شەفەق نيوز- هەولێر
دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای بیس و چوار ساعەت ئایندە راگەیان، مەزەنەکەێد کەشەگەی تاوسانەی گەرم بوود وەرد بەرزەوبوین کەمیگ پلەی گەرمی.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس نیوز راگەیان، ئمڕوو شەممە کەش رووشن و و گەرمە وەرد وای باکوور خوەرئاوای سوکیگ تا ناوڕاسیگ (10-20 كم/س)، ئاست نوڕین هاناوەین 8-10 كم، دیاریکرد، پلەی گەرمی نزیکە لە دویەکە.
پلەی گەرمای توومارکریاگ ئەرا رووژ شەممە (11-07-2026) وە کوردی:
هەولێر: 41 پلە، سلێمانی: 40 پلە، دهۆک: 40 پلە، کەرکوک (ناوچەی دەوروبەر/چەمچەماڵ): 41 پلە، هەڵەبجە: 43 پلە، زاخۆ: 41 پلە، ئیدارەی گەرمیان: 44 پلە، پیرمام: 37 پلە، حاجی ئۆمەران: 33 پلە.
وتیش؛ پلەی گەرمی سوو یەکشەممە رووشن و گەرمە وەگەردباوای باکوور خوەرئاوا سووک تا ناوڕاس، و مەودای نوڕین (8-10 كم)، پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود (1-2 پلە) بەراورد وە ئمڕوو شەممە
پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو یەکشەممە (12-07-2026) :
هەولێر: 42 پلە، سلێمانی: 41 پلە، دهۆک: 41 پلە، کەرکوک (چەمچەماڵ): 42 پلە، هەڵەبجە: 43 پلە، زاخۆ: 42 پلە، ئیدارەی گەرمیان: 45 پلە، پیرمام: 39 پلە، حاجی ئۆمەران: 35 پلە.