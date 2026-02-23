‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان راگەیان.

‏کەشاسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئایمان نیمە ئەورە لەناوچەیل خوەرهەڵات هەرێم ( پارێزگای سلێمانی ) ئەور تەواو بوود هاتێ نمە واران بوارێد وەرد ئەگەر کەمیگ نمە وارن لە بڕیگ ناوچەیل سنوور خوەرهەڵات ‌پلەی گەرمی 2 تا 4 پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏ دیاریکرد "سوو سێشەممە، لە ئەنجام کاریگەری نزمە پەستان نیمچە دوورگەی عەرەبی بارستە وای سەردیگ باکوور ئاسمان هەرێم وە گشتی ناسەقامگیربوود و ئەور تەواو وەرد نمە واران وارین و کەمیگ وەفر وارین لە ناوچە کویەیل سنوور باکوور خوەرهەڵات، ئەرا وەخت دویای نیمەڕوو تا ئیوارە کاریگەری ناسەقامگیری کەش گورجتر بوود رێژەی وارین کەمیگ زیاتر بوود گاجاریگ وەشیوەی تاوە واران و بروسکە بوود وە تایوەت سنوور ناوچەیل ( پارێزگای سلێمانی ,هەڵەبجە,ئیدارەی سەربەخۆکانی گەرمیان , راپەرین و سۆران) وەرد کەمیگ گورجەوبوین خێرا وا و نزمەوبوین پلەی گەرمی و ئەرا شەو کەش سەقامگیرەوبوود".

‏ بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ ناوچەیل هەرێم کوردستان:

‏هەولێر : 17 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 15 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 14 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 15 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 20 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 14 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 21 پلەی سیلیزی.

