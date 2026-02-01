کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ناوچەگەمان نیمە ئەور و ئەور تەواوە وەرد نمە واران لەبان ناوچە جیاوازەیل، و واران وەشیوەی پرزە وارانلەبان بڕیگ لە ناوچە کویەیلە وارێد، لەبان لوتکە کویەیل بەرز وەفر کەمیگ بوود، سەنتەر پارێزگایەیل وەردەوام ئاسمان هەور بوود وەرد ئەگەر نمە واران لە بڕیگ وەخت و پلەی گەرمی وە (1-3) پلەی سیلیزی نزمەوبوود".
دیاریکرد "سوو تا نیمەڕوو ئاسمان نیمە ئەورە وەرد دروسبوین تەم لەبان ناوچە کویەیلە، لەدویای نیمەڕوو هاتێ نمە واران بوود لەبان بڕیگ ناوچەیل، وەرد وەفر وارین لە ناوچە کویەیلەی بەرز و ئەو ناوچەیلە بەرزیان لە 2000 مەتر لە ئاست روی دەریا بەرزە وەفر کەمیگ بوود، پلەی گەرمی (1-2) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر : 15 پلەی سیلیزی
پیرمام : 12 پلەی سیلیزی
سۆران : 8 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 4 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 14 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
دهۆک : 12 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 13 پلەی سیلیزی.