‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ناوچەگەمان نیمە ئەور و ئەور تەواوە وەرد نمە واران لەبان ناوچە جیاوازەیل، و واران وەشیوەی پرزە وارانلەبان بڕیگ لە ناوچە کویەیلە وارێد، لەبان لوتکە کویەیل بەرز وەفر کەمیگ بوود، سەنتەر پارێزگایەیل وەردەوام ئاسمان هەور بوود وەرد ئەگەر نمە واران لە بڕیگ وەخت و پلەی گەرمی وە (1-3) پلەی سیلیزی نزمەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو تا نیمەڕوو ئاسمان نیمە ئەورە وەرد دروسبوین تەم لەبان ناوچە کویەیلە، لەدویای نیمەڕوو هاتێ نمە واران بوود لەبان بڕیگ ناوچەیل، وەرد وەفر وارین لە ناوچە کویەیلەی بەرز و ئەو ناوچەیلە بەرزیان لە 2000 مەتر لە ئاست روی دەریا بەرزە وەفر کەمیگ بوود، پلەی گەرمی (1-2) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 12 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 8 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 4 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 14 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 12 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 13 پلەی سیلیزی.

‏