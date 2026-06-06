‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2026-06-06T09:36:31+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەیل هەرێم راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە لە وەخت شەو لە خوەرهەڵات هەرێم ئاڵشتبوود ئەرا ئەورو نیمەئەر  تونی وا ها ناوەین  (10- 20) کم/ک وە ئاراستەی باکوور خوەرئاواو مەودای نوڕین ها ناوەین  ( 8 – 10 ) کم" و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان وە گشتی رووشن و لەکەئەورە گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور  وە تایوەت لە خوەرهەڵات هەرێم وەگەرد ئەگەر پرزە واران کەموە تایوەت لە پارێزگایەیل سلێمانی و ئیدارەی ڕاپەرین، تونی وا یەواش ـ ناوڕاسە  (10- 20) کم/ک و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏ئاراستەی با / باکووری رۆژئاوا دەبێت

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 38 پلەی سیلیزی 

‏پیرمام: 33 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 36 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 37 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 37 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 37 پلەی سیلیزی.

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