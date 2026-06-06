‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەیل هەرێم راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە لە وەخت شەو لە خوەرهەڵات هەرێم ئاڵشتبوود ئەرا ئەورو نیمەئەر تونی وا ها ناوەین (10- 20) کم/ک وە ئاراستەی باکوور خوەرئاواو مەودای نوڕین ها ناوەین ( 8 – 10 ) کم" و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان وە گشتی رووشن و لەکەئەورە گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور وە تایوەت لە خوەرهەڵات هەرێم وەگەرد ئەگەر پرزە واران کەموە تایوەت لە پارێزگایەیل سلێمانی و ئیدارەی ڕاپەرین، تونی وا یەواش ـ ناوڕاسە (10- 20) کم/ک و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏ئاراستەی با / باکووری رۆژئاوا دەبێت

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 38 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 33 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 36 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 37 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 37 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 37 پلەی سیلیزی.