کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەیل هەرێم راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە لە وەخت شەو لە خوەرهەڵات هەرێم ئاڵشتبوود ئەرا ئەورو نیمەئەر تونی وا ها ناوەین (10- 20) کم/ک وە ئاراستەی باکوور خوەرئاواو مەودای نوڕین ها ناوەین ( 8 – 10 ) کم" و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو ئاسمان وە گشتی رووشن و لەکەئەورە گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور وە تایوەت لە خوەرهەڵات هەرێم وەگەرد ئەگەر پرزە واران کەموە تایوەت لە پارێزگایەیل سلێمانی و ئیدارەی ڕاپەرین، تونی وا یەواش ـ ناوڕاسە (10- 20) کم/ک و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل ئمڕوو".
ئاراستەی با / باکووری رۆژئاوا دەبێت
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 38 پلەی سیلیزی
پیرمام: 33 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 36 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 37 پلەی سیلیزی
دهۆک: 37 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 37 پلەی سیلیزی.