کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە و مەودای نوڕین ها ناوەین 8 تا 10 پلە پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد هەبوین لەکە ئەور جیاجیا لە ناوچە کویەیلە، تونی وا یەواش و مامناوەنە لە سنوور پارێزگاری سلێمانی رەسێدە بان 20کم/س، و پلەی گەرمی نزیکەو بوود لە توومارەیل دویەکە".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 39 پلەی سیلیزی
پیرمام: 33 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 36 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 39 پلەی سیلیزی
دهۆک: 38 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 38 پلەی سیلیزی.