‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە و مەودای نوڕین ها ناوەین 8 تا 10 پلە پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد هەبوین لەکە ئەور جیاجیا لە ناوچە کویەیلە، تونی وا یەواش و مامناوەنە لە سنوور پارێزگاری سلێمانی رەسێدە بان 20کم/س، و پلەی گەرمی نزیکەو بوود لە توومارەیل دویەکە".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 39 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 33 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 36 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 39 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 38 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 38 پلەی سیلیزی.