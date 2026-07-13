‏کەشوهەوای 48 ساعت ئایندەی هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە و ئاراستەی وا باکوور خوەرئاواس وە تونی یەواش تا ناوڕاس (10 - 20 ) کم/لە سەعاتیگ و مەودای نوڕین ها ناوەین ( 8 – 10 ) کم، بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ ئەرا ئمڕوو هەولێر: 44 - پیرمام: 39 - سلێمانی: 42 - هەڵەبجە: 45 - چەمچەماڵ: 44 - دهۆک: 43 - زاخۆ: 43 - ئاکرێ: 43 - گەرمیان: 46 - سۆران: 42 - حاجی ئۆمەران: 34 پلەی سیلیزیە".

‏دیاریکرد، " سوو ئاسمان رووشن بوود وەرد ئەگەر بەرزەوبوین تەپوتوز و سووک لە شەواکی تا دویای نیمەڕوو، و ئاراستەی وا یەواش تا ناوڕاسە (10 - 25) کم/سەعاتیگ و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود وە ( 1- 2 ) پلە".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو سێشەممە: هەولێر: 42 - پیرمام: 38 - سلێمانی: 40 - هەڵەبجە: 44 - چەمچەماڵ: 42 - دهۆک: 42 - زاخۆ: 43 - ئاکرێ: 43 - گەرمیان: 45 - سۆران: 40 - حاجی ئۆمەران: 32 پلەی سیلیزی.

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