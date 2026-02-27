کەشوهەوایگ نائارام لە ماوەی ساعەتەیل ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز- هەولێر

وەڕیەوبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد ناوچەی هەرێم بکەفێدە کاریگەری کەشوهەوای نائارامیگ لە ماوەی چل و هەشت ساعەت ئایندە، وەگەرد وارانوارین و داوەزیان وەرچەویگ لە پلەی گەرمی.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشوهەوای ئمڕوو جمعە، نیمچە ئەورە کەمکەم بوودە ئەو توزاویگ، وەگەرد واران بڕبڕیگ لە سنوور پارێزگایەیل هەولێر و کەرکوک، و دەرفەت واران لە دهۆک و سلێمانی و هەڵەبجە هەس، وەگەرد ئیدارەیل زاخۆ و سۆران و راپەڕین و گەرمیان.

وتیش: تا ساعەتەیل شەو واران نەرمیگ وەردەوامە، وەگەرد وارانەیل رفتیگ و تریشقە، و وەفروارین لە ناوچەیل کویەیی.

وتیش: تونی وا رەسێدە ناوەین 10 و20 كم/ساعەت، وەرەو باکوور خوەرئاوا، و ئاست نووڕستن ناوەین 7 و9 کیلۆمەترە، و لە ناوچەیل واران وە وەفرەیل ئەر 4 و6 کیلۆمەتر داوەزێد.

دیاری کرد کە پلەی گەرمی وەڕیژەی دوو تا چوار پلە داوەزێد، و لە ناوچەیل کویەیی ناوەین 5 و7 پلە داوەزێد.

مەزەنە کریەێد پلەی گەرمی مەزن وەیجویرە بوود: هەولێر 14°، پیرمام 6°، سۆران 10°، حاجی ئۆمەران 2°، سلێمانی 13°، چەمچەماڵ 13°، دهۆك 8°، زاخۆ 8°، هەڵەبجە 15°، و گەرميان 19° سەدی.

سوو شەممە، مەزەنە کرد کەشوهەوا ناوەین نیمچە ئەور و ئەور تەواویگ بوود، وەگەرد دەرفەت پڕزە وارانیگ لە ناوچەیلیگ لە پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سۆران، و ئەگەر زارین وەفر سووکیگ لە ناوچەیل کویەیی باکوور.

پلەی گەرمی نزیک لە ریژەی ئمڕوو مینێد، وەیجویرە: هەولێر 15°، پیرمام 8°، سۆران 10°، حاجی ئۆمەران 1°، سلێمانی 13°، چەمچەماڵ 15°، دهۆك 8°، زاخۆ 9°، هەڵەبجە 15°، و گرميان 20°.