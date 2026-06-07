‏کەشناسی هەرێم کەشوهەوای پارێزگا و ئیدارە سەروەخوەیەیل هەرێم دیاریکرد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستانن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای پارێزگا و ناوچە ئیداری سەروەخوەیل هەرێم راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو پارێزگای هەولێر و ناوچە کویەیلە و ئیدارەی سۆران و سنوور پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی راپەڕین و ناوچە کویەیل ئەو سنوورە وەگەرد بەشیگ لە ئیدارەی گەرمیان ئیوارە ئاسمانیان نیمە ئەورە وەگەرد ئەگەر گورجەوبوین بەڵاچە و واران وارین، و تونی وا یەواشە

‏ (10-15) کم/لە ساعەتیگ دویای نیمەڕوو تاقمەگلێ رەسێدە (15-25)کم وە تایبەت لە سنوور پارێزگای سلێمانی پلەی گەرمی ئمڕوو وەیجویرە بوود: هەولێر 36 ، پیرمام 30 ، سلێمانی 33 ، چەمچەماڵ 36 ، دهۆک 36 ، زاخۆ 37 پلەی سیلیزی.

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لەبڕیگ وەخت و ناوچە نیمە ئەورە، و تونی وا یەواشە و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە دویەکە کە وەیجویرە بوود: هەولێر: 37 پلەی سیلیزی، پیرمام: 31 پلەی سیلیزی، سلێمانی: 34 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ: 37 پلەی سیلیزی، دهۆک: 36 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 37 پلەی سیلیزی.

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