‏کەشناسی هرێم.. واران و وەفر لەهەرێم کوردستان وارێد

‏کەشناسی هرێم.. واران و وەفر لەهەرێم کوردستان وارێد
2026-02-26T11:38:01+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان خستەروی.

‏کەشناسی لەبەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە دویایی ئەرا ەور تەواو ئاڵشتبوود سەرەتا نمە واران لە سنوور پارێزگای دهۆک و ئیدارەی راخۆ دەسوەپی کەێد، دویایی کاریگەری واران وارینەگە ئەرا هەولێر و ئیدارەی سۆران درویژەو بوود، لە شەو  رێژەی واران وارین زیاتر بوود لە فرەیگ ناوچەیل واران وارێد  و لە ناوچە کویەیلە کەمیگ وەفر وارێد".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ئەور تەواو بوود نمە واران و واران ناوڕاسیگ پچڕ پچڕ لە فرەیگ ناوچەیل وارێد هەمیش لە ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەیل بەرز وەفر وارێد، و پلەی گەرمی وەشیوەی وەرچەو داوەزێد 4 تا 5 پلە".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر 12 پلەی سیلیزی 

‏پیرمام 8 پلەی سیلیزی

‏سۆران 8 پلەی سیلیزی 

‏حاجی ئۆمەران 1 پلەی سیلیزی 

‏سلێمانی 11  پلەی سیلیزی 

‏چەمچەماڵ 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک 10 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ 12 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان  : 16 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon