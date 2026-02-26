کەشناسی هرێم.. واران و وەفر لەهەرێم کوردستان وارێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان خستەروی.
کەشناسی لەبەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە دویایی ئەرا ەور تەواو ئاڵشتبوود سەرەتا نمە واران لە سنوور پارێزگای دهۆک و ئیدارەی راخۆ دەسوەپی کەێد، دویایی کاریگەری واران وارینەگە ئەرا هەولێر و ئیدارەی سۆران درویژەو بوود، لە شەو رێژەی واران وارین زیاتر بوود لە فرەیگ ناوچەیل واران وارێد و لە ناوچە کویەیلە کەمیگ وەفر وارێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ئەور تەواو بوود نمە واران و واران ناوڕاسیگ پچڕ پچڕ لە فرەیگ ناوچەیل وارێد هەمیش لە ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەیل بەرز وەفر وارێد، و پلەی گەرمی وەشیوەی وەرچەو داوەزێد 4 تا 5 پلە".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر 12 پلەی سیلیزی
پیرمام 8 پلەی سیلیزی
سۆران 8 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران 1 پلەی سیلیزی
سلێمانی 11 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ 12 پلەی سیلیزی
دهۆک 10 پلەی سیلیزی
زاخۆ 12 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی.