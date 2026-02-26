‏کەشناسی هرێم.. واران و وەفر لەهەرێم کوردستان وارێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان خستەروی.

‏کەشناسی لەبەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە دویایی ئەرا ەور تەواو ئاڵشتبوود سەرەتا نمە واران لە سنوور پارێزگای دهۆک و ئیدارەی راخۆ دەسوەپی کەێد، دویایی کاریگەری واران وارینەگە ئەرا هەولێر و ئیدارەی سۆران درویژەو بوود، لە شەو رێژەی واران وارین زیاتر بوود لە فرەیگ ناوچەیل واران وارێد و لە ناوچە کویەیلە کەمیگ وەفر وارێد".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ئەور تەواو بوود نمە واران و واران ناوڕاسیگ پچڕ پچڕ لە فرەیگ ناوچەیل وارێد هەمیش لە ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەیل بەرز وەفر وارێد، و پلەی گەرمی وەشیوەی وەرچەو داوەزێد 4 تا 5 پلە".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر 12 پلەی سیلیزی

‏پیرمام 8 پلەی سیلیزی

‏سۆران 8 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران 1 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی 11 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک 10 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ 12 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی.