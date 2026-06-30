‏شارەزایگ کەشناسی هوشیاری لە وای تونیگ دەێد ئەرا هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز- هەولێر

‏شارەزایگ کەشناسی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان، تونی وا زیای کەێد ماشینەیلدان لە شوینەیل بیوەی بوسنن.

‏پشتیوان پێنجوێنی، شارەزای کەشناسی ئاشکرایکرد، لە شار سلێمانی و دەوروگەردی وای باکوور گورجەوبوود، سوو چوارشەممە و رووژ پەنجشەممەیش لووتکەی گورجەوبوین واگەس.

‏وتیش، لە ئیدارەی راپەڕین، ناوچە کویەیلە، سلێمانی، بەشیگ ناوچەیل جیاواز سنوور هەڵەبجە و باکوور گەرمیان و کەرکوک، وای باکوور گاجاریگ گورجەوبوود، وە گشتی تونی وا ها ناوەین 25 ئەرا 50 کیلۆمەتر لە ساعەتیگ، لە بڕیگ ناوچەیش 40 ئەرا 60 کیلۆمەتر بوود و وەپای شوین و وەخت ئاڵشکاری رویدەێد.

‏دیاریکرد، وای باکوور ئاسمان شار سلێمانی لە تەپوتووز و خوەڵوارین و دویکەڵ کارخانەیل پاکەوکەێد، گاوەختیگ هەس وە هوونکی تەواو کرێد.