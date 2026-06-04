‏سەرۆک هەرێم کوردستان پرسەنامەیگ ئەرا کووچ دویایی مەرجەع فەیاز كلکەێد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە پرسەنامەی خوەی ئەرا کووچ دویایی ئایەتوڵڵا محەممەد ئیسحاق فەیاز پێشکەش کرد و وە "یەکیگ لە دیارترین مەرجەعە ئایینی و زانستیەیل لە عراق و جیهان ئیسلامی" وەسفکرد، کە ژیان خوەی ئەرا زانست و چاشین و خزمەتکردن کۆمەڵگەی دانابوی.

‏نێچیروان بارزانی لە بروسکەیگ راگەیان، وە کووچ دویایی شێخ فەیاز، "عراق کەسایەتییگ گەورە لەدەست دا کە کاریگەریی دیار لە ژیان ئایینی و هزری وەجیهیشت، و درویژایی چەند دەیەیگ بەشداریی لە چەسپانن بەهاگان میانڕەوی، لێبوردەیی و حیکمەت کرد".

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‏مەرجەع ئایینی، محەممەد ئیسحاق فەیاز، شەوەکی ئمڕوو لە تەمەان 69 ساڵی لە یەکیگ لە خەستەخانەیل شار بەغدا وە مدوو تێکچگن تەندروسیەو کووچ دویایی کرد، دویای ئەوەگ چەن رووژیگ وەرجە ئیرنگە ئەرا وەرگردن چارەسەر پزشکی خەس لە خەستەخانە خەفانوینەی.

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