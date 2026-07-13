‏سێ درۆن پەلامار کەمپیگ پەنابەرەیل ئیرانی لە هەولێر دەێد

‏سێ درۆن پەلامار کەمپیگ پەنابەرەیل ئیرانی لە هەولێر دەێد
2026-07-13T11:38:42+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏دەزگای دژەتیرۆر لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کەمپیگ پەنابەرەیل ئیرانی لە پارێزگای هەولێر کەفتەسە وەر پەلامار.

‏دەزگاکە، لە بەیاننامەیگ، وت: "وەپای زانیارییەیل دەزگای دژەتیرۆر لە هەرێم کوردستان، لە ساعەت 5:15 و 5:28 خولەک  ئمڕوو، کەمپ پەنابەرەیل ئیرانی لە ناحیەی دارەتوو سەر وە قەزای پیرمام لە هەولێر، وە  سێ فرۆکە بێ سەرنشین بۆمبڕێژکریاگ پەلامار دریا".

‏بەیاننامەگە دیاریکرد،  پەلامارەگە هویچ زەرەد گیانییگ نەویە.

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