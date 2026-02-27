زەویلەرزەیگ دەێد لە قەسر شیرین

شەفەق نيوز - كرماشان

راپۆرتەیل راگەیانن ئیرانی، شەوەکی ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە رویدان زەویلەرزەیگ وەتونی 4.6 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر لە ناوچەی قەسری شیرین لە پارێزگای کرماشان نزیک سنوور عراق و ئیران.

ئاژانس خەوەری خوەنەوارەیل ئیرانی "ئیسنا"، روانگەیل زەویلەرزەی ناوەند نیشتمانی زەویلەرزەناسی لە پەیمانگای زانکۆی تەهران؛ زەویلەرزەگە لە ساعەت 7:21 شەوەکی رووژ جمعە 28 شوبات بوی.

راپۆرتەیل نشان دان کە سەنتەر زەویلەرزەگە وەدویری 11 کیلۆمەتر لە قەسر شیرین بوی، و 33 کیلۆمەتر لە "سەرپوڵ زەهاو"، و 49 کیلۆمەتر لە گیلان غەرب.