ئەرا یەکەم جار.. ژنیگ پۆست وەڕیەوبردن رەگەزنامە لە سلێمانی وەرگرێد لەناو ئاڵشتکارییەیل فەرماندەیی پۆلیس (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، رسوومەیل وەرگردن و رادەسکردن هەردوگ پۆست وەڕیەوبەر پۆلیس پارێزگاگە و وەڕیەوبەر وەڕیەوبەرایەتی رەگەزنامە و بار شارستانی وەخوەی دی، وە ئامادەبۊن نوێنەر جیگر سەرۆک وەزیرەیل هەرێم کوردستان، و شمارەیگ لە سەرکردە ئەمنییەیل و وەرپرسەیل حکومەتی، لە وەختیگ پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ.

رسوومەگە وەڕیەو چگ ئەرا جیوەجیکردن فەرمانەیل کارگێڕی کە لە وەڕیەوبەرایەتی گشتی رەگەزنامە لە هەرێم کوردستان دەرچگنە، وەپشتبەسین وە بڕیارەیل وەزارەت ناوخۆ، کە ئاڵشتکارییەیل لە شمارەیگ لە پۆستە ئەمنی و کارگێڕییەیل لە پارێزگای سلێمانی لەخوەی گرد.

لەناو رسوومەگە، عەمید هێمن کەمال دەس وە ئەرکەیلی کرد چۊ وەڕیەوبەر پۆلیس پارێزگای سلێمانی وە وەکالەت ئەرا ماوەی شەش مانگ، دۊای لادانی لە پۆست وەڕیەوبەر وەڕیەوبەرایەتی رەگەزنامە و بار شارستانی، ئەوەیش لەشۊن عەمید دکتۆر ئارام محەمەد کە خریا خانەنشینی لەوەر رەسین وە تەمەن یاسایی.

هەرلیوا عەمید زولفان غەریب، ئەرکەیلی چۊ وەڕیەوبەر وەڕیەوبەرایەتی رەگەزنامە و بار شارستانی لە سلێمانی وە وەکالەت ئەرا ماوەی شەش مانگ وەرگرد، لەشۊن عەمید هێمن کەمال، ئەوەیش لەناو رسوومەیل فەرمی کە پرۆسەی رادەسکردن و وەرگردن وەرپرسیاریەتییەیل ناوەین هەردوگ لا وەخوەی دی.

زولفان غەریب، وە یەکیگ لە کەسایەتییە ئەمنییە ناسریاگەیل لە هەرێم کوردستان دانریەێد، هەرلیوا وە چالاکی کلتووریی و گرنگیداینی وە پرسەیل ژن ناسریەێد، کە وە یەکیگ لە نۊسەرە دیارەیل و وەرگریکارەیل لە مافەیل ژنەیل دانریەێد، و بەشدارییەیل لە چارەسەرکردن پرسە کۆمەڵایەتییەیل لەری نۊسین و چالاکییەیلی دیرێد.

ئی ئاڵشتکارییەیلە لە چوارچیوەی جۊلیەیگ کارگێڕی تیەێد کە وەزارەت ناوخۆ لە حکومەت هەرێم کوردستان پەسەنی کردگە ئەرا رێکەوخستن شمارەیگ لە شوینە سەرکردایەتییەیل لە دەزگا ئەمنییەیل، لەبان ئەوەگ بڕیارەیل بچنە بوار جیوەجیکردن لە رووژ دەرچگنیان.