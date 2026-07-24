دژە تیرۆر لە کوردستان: هاوپەیمان ناودەوڵەتی 5 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لەبان هەولێر خەێدە خوارەو
شەفەق نیوز - هەولێر
دەزگای دژە تیرۆر لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە وەرگرییە ئاسمانییەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی سەرکەفتن لە نواگیریکردن پڵنج فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆمبڕیژکریاگ لە ئاسمان شار هەولێر.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ فەرمی وت، کە لە ماوەی ناوەین سەعات 9:32 و 9:45 شەوەکی، هیزەیل هاوپەیمانی تۊنستن پەنج فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆمبڕیژکریاگ لە ئاسمان هەولێر بخەنە خوارەو، کە لە لای خوەراوای پارێزگاگەو تەقانیایۊن، و دووپات کرد کە پەلامارەگە هیچ زەرەدیگ گیانی لەلی نەکەفتەو.
لە لای خوەیەو، وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی لە هەولێر راگەیان کە تیمەیل ئاگرکپەوکردنی تۊنستن ئاگریگ کپەو بکەن کە لە پویش و گژوگیا و دارەیل هشک لە کۆمەڵگەی نیشتەجیبۊین "سێبیران" هەڵسیاۊد دۊای کەفتن پارچەیل فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل، بی توومارکردن زەخمداری.
وەچەودیەیل، لە وەختیگ زۊتر لە شەوەکی ئمڕوو جمعە، خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ رممەی پەنج تەقینەوەی یەک لەدۊای یەک کە ئاسمان شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان لەرزان.