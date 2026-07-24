دۊای 25 ساڵ لە هشکەساڵی.. باخەیل مەنەلی وە ئاوەیل مەرەقەزکریاگ لە سنوورەیلەو گەشە کەن

شەفەق نیوز - مەنەلی

قایمقام قەزای مەنەلی خوەرهەڵات پارێزگای دیالە، عەلی زەمەد، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە باخەیل قەزاگە ئەرا یەکەمین جار لە نزیکەی 25 ساڵەو بڕیگ فرە لە ئاو وەخویان دینە، دۊای خاسەوبۊین ریژەی ئاو لەڕی چەمەیل سنوورییەو، کە یەیش گەشە وە رەوش کشتوکاڵی کرد و گیان وە وەر رووبەرەیل فراوانیگ لە باخەیل گلەو دا.

زەمەد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "باخەیل مەنەلی ئمڕوو وە شیوەیگ بڕەس ئەرا یەکەمین جار لە نزیکەی چارەکە سەدەیگەو ئاو دریەن، دۊای خاسەوبۊین وەرداین ئاو، کە یەیش بەشداری کرد لە گەشەکردن دارەیل و باخەیل کە ئەرا چەنن ساڵ وەدەس کەمئاوییەو ناڵن".

زیای کرد کە "لە ماوەی دۊایین ئاو لەڕی شمارەیگ لە چەمەیل کە لە خاک ئیرانییەو تیەن رەد بوود، کە دیارترینیان چەم سووک، و چەم جنی، و چەم باغە، کە یەیش بڕیگ بڕەس ئاو دابین کرد ئەرا ئاوداین باخەیل و چالاکی کشتوکاڵی ئەرا ناوچەیل فراوانیگ لە قەزاگە گلەو دا".

دیاری کرد کە "ئی خاسەوبۊین ئاوییە کاریگەری خاسیگ لەبان وەرز کشتوکاڵی ئیسە دیرێد، کە مەزەنە کریەێد ریژەی بەرهەمهاوردن مزرەمەنی و میوە و خورما وە نزیکەی 20 لەسەد بەرزەو بوود، وەگەرد خاسەوبۊین جۊر بەرهەمەیل لە وەراورد وە ساڵەیل گوزەشتە".

زەمەد دووپات کرد کە "وەردەوامبۊن هاتن ئاو لە ماوەی ساڵەیل ئایندە دەرفەت دەێد ئەرا زنەیبۊین زیاتر لە باخەیل و گلەوداین کشتوکاڵی مەندەلی وە شیوەیگ گام وە گام"، وتیش کە باخەیل قەزاگە ناودیارن وە بەرهەمهاوردن جۊرەیل تایبەتیگ لە خورما، دیارترینیان قورەنفلی، و میر حاج، و جەعفەری، و بادەم، وەگەرد تورشە و میوەیەیل.