‏پەیاکردن درۆنیگ بۆمبرێژکریاگ و بۆمب لە باکوور دهۆک

شەفەق نيوز- دهۆک ‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مین لە دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، پەیاکردن درۆنیگ بۆمبرێژکریاگ و شمارەیگ تەقەمەنی لە باکوور پارێزگاگە راگەیان.‏وەرپرس راگەیان لە وەڕێوەبەرایەتیەگە رێگر بیسفکی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل لاوردن مین و تەقەمەنی درونیگ و تەقەمەنی پەیاکردنە لە ئاوای سەرکلی لە ناحیەی دێرەلوک سەر وە قەزای ئامێدی باکوور دهۆک، لەدویای ئاگادارکردن وەلایەن کڕ گەرم هاوڵاتیەیل 182.‏ئاشکرایکرد، تیمەگە توەنست سێ بۆمب کاڵیاگ هەڵبگرێد و بگوازێد وەرد درۆنیگ بۆمبرێژکریاگ، و گولە هاوەن عەیار 82ملم و گولە هاوەنیگ 62ملم.‏دووپاتکرد، گشت تەقەمەنیەیل وە ریگەی بیوەییگ ئەرا شوینیگ تایوەت بریان ئامادەکریان ئەرا لەناوبردن، دیاریکرد ئێ وەجیماگەیلە چوودەوئەرا پەکەکەو سوپای تورکیا.‏‏