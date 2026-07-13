گیانلەدەسداین ژنیگ و زەخمداربۊن کەسیگ ترەک لە رۊداویگ هاتوچو دڵتەزن لە سلێمانی

شەفەق نیوز - سلێمانی

ژنیگ گیان لەدەسدا و کەسیگ ترەک وە سەختی زەخمدار بۊ، ئمڕوو دوشەممە، لەئەنجام رۊداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری "سیتەک - عەربەت" لە پارێزگای سلێمانی.

سەرچەوەیگ ناوخۆیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رۊداوەگە لەئەنجام لەیەکەودان سەختیگ ناوەین دوو ماشین رۊداگە، ئەوەگ بۊەسە هوکار گیانلەدەسداین ژنیگ لە شۊن رۊداوەگە و زەخمداربۊن کەسیگ ترەک وە زەخمەیل سەختیگ، بیجگە لە زیانە ماددییە گەورەیل کە وە هەردوگ ماشینەگە رەسیە.

سەرچەوەگە زیای کرد کە تیمەیل فریاکەفتن رەسینە ئەرا شۊن رۊداوەگە، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بردنە ئەرا وەرگردن چارەسەر، لە وەختیگ تەرم قوربانییەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری کل کریا.