"30 ئەیلول".. حکومەت عراقی دۊایین دەرفەت ئەرا چەک بیمووڵەت دیاری کەێد

شەفەق نیوز - بەغدا

حکومەت عراقی، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە 30 ئەیلول ئایندە دۊایین وادەس ئەرا وەدەسداین چەک، و دووپات کرد کە هەر چەکیگ دۊای ئی رێکەفتە بمینێد وەک "ناڕێکخستیاگ" ئەژمار کریەێد.

قسەکەر وەناو حکومەت عراقی، حەیدەر عەبوودی، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی، کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ، وت، کە وادەی دیاریکریاگ ئەرا وەدەسداین چەک 30 ئەیلولە، کە ئەو وادەس کە حکومەت پەسەنی کردگە.

دیاری کرد کە هەر چەکیگ دۊای کووتاییهاتن مووڵەتە دیاریکریاگەگە وەدەس نەیریەێد، وەک "چەکیگ ناڕێکخستیاگ" ئەژمار کریەێد.

حکومەت عراقی وەرەو دۆسیەی گیرهاوردن چەک وە دەس دەوڵەتەو چوود لەناو بەرنامە وەزارییەگەی، کە کارنامەی حکومی بڕگەیگ ئاشکرا لەی باوەتە لەخوەی گردگە، وەگەرد دووپاتکردن لەبان دروسکردن دەسەیگ و میکانیزمەیل وەختانە ئەرا جیوەجیکردنی.

سەرچەوەیل حکومی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس بویین "نەرمی"یگ ریژەیی لای بڕیگ لە هیز و گروپەیل دۊای هەڵوێستەیل تون وەرین کردن، لە وەختیگ باس گامەیل رێکخستن و وەدەسداین چەک کریەێد وەگەرد جویلەیل سیاسی و رێککەفتنەیل لەناو چوارچیوەی هەماهەنگی کردن.

لە وەرانەور ئەوە، بڕیگ لە گروپەیل، و دیارترینیان "بزووتنەوەی نوجەبا" دووپات کەن کە رێکارەیل گیرهاوردن ئەو چەک "بیسەرووەرە" کەنە ئامانج کە بوودە مدوو ئاژاوە، نەک ئەوەگ وەک "جویر وەرگری" باسی کەن.