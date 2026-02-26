‏پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ و ئازادکردن سێ ژن قوربانی لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی بەڕەنگاربوین بازرگانیکردن وە مرۆڤ سەروە وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ و ئازادکردن سێ ژن رفیاگ لە بەغدای پایتەخت.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئمڕوو راگەیان، ئاژانس هەواڵگێری و لێکۆڵینەوەی فیدڕاڵی لەری وەڕێوەبەرایەتی بەڕەنگاربوین بازرگانیکردن وە مرۆڤ وە سەرپەرشتی دادوەر تایوەت لە دادگای لێکۆڵینەوی کەرخ یەکەم، توەنست ئۆپراسیۆنیگ هویرد لە لای کەرخ بەغدا جیوەجی بکەێد لە ئەنجام سێ قوربانی ئازادکریان کە رویوەروی تاوان بازرگانیکردن وە مرۆڤ بوین و تووڕیگ تاوانکاری کە لە چوار کەس پێکهاتبوین پویچەوکریا.

‏وەپای بەیاننامەگە، یەیش لەئەنجام وەدویاچگن هەواڵگێری خەسیگ هات و وەرگردن رەزامەنی یاسایی دادگا.