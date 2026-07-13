وە هەماهەنگی وەگەرد هەولێر.. بەغداد 375 کیلۆگرام تەڵا لە دۆسیەی عەدنان جومەیلی گلەو دەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

دادگای عراقی، ئمڕوو دوشەممە، گلەوداین 375 کیلۆگرام تەڵا لە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتە عەدنان جومەیلی، وە هەماهەنگی وەگەرد هەرێم کوردستان راگەیان.

دادوەر لێکۆڵینەوە لە دادگای تاوانەیل ناوەندی ئەرا نواگیریکردن گەندەڵی، دووپات کرد کە ئەو بڕە تەڵا کە گلەو دریانە دریانە دەس وەڕێوەبەر گشتی فەرمانگەی دەرکردن و گەنجینە لە بانک ناوەندی و جیگری، لە چوارچیوەی ئەو تەقەلایلە کە ئامانج لەلییان تەواوکردن لێکۆڵینەوەیلە لە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتە کە توومەتبار گیریای، عەدنان جومەیلی، و گلەوداین سامانە گوازراوە و نەگوازراوەیلە کە لەی تاوانە دەس کەفتنە و سزاداین ئەنجامدەرەیلی وەپای یاسا.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکووک، دۊکە یەکشەممە، خەوەرداد کە نووسینگەی لێکۆڵینەوەیل پارێزگاگە وە پاڵپشتی هیزیگ ئەمنی و وە سەرپەرشتی دەسەی دەسپاکی فیدراڵی، تەڵا و بڕیگ پۊل دارایی وەرگردگە کە هن شمارەیگ لە پەرلەمانتار و سیاسەتمەدارەیلە، کە حکومەت هەرێم کوردستان دادەیان وەدەس حکومەت فیدراڵی.

هەڵمەتیگ لە دەسگیرکردنەیل لە عراق دەسوەپی کرد، کە وەرپرسەیل سیاسی و پەرلەمانتارەیل و پیاوەیل کار گردەو لە چوارچیوەی هەڵمەت نواگیریکردن گەندەڵی، کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل وەسفی وە "گام یەکەم" لە رێکارەیل فراوانتر ئەرا گلەوداین پۊل گشتی کرد، وەگەرد ئەرکدارکردن دەزگایەیل چەودیاری وە پیشوازیکردن لە هەر نیشانەیگ کە پەیوەندی وە ئەگەرەیل گەندەڵی یا کەموکوڵی لە دامەزراوەیل دەوڵەت دیرێد.

دەسەی دەسپاکی فیدراڵی باس ئەوە کرد، کە یاداشتەیل دەسگیرکردن وەپای یاسا و وە سەرپەرشتی دادگا جیوەجی کریەن، لە وەختیگ دەرئەنجامەیل لێکۆڵینەوەگە، وەپای سەرچەوەیل دادوەری، دەسنشان وە وەردەوامبۊن وازکردن دۆسیەیل نوو کەن کە شایەت کەسایەتییەیل ترەک لە ماوەی ئایندە بگرێدەو، لە چوارچیوەی تەقەلایەیل ئەرا گلەوداین پۊلەیل گشتی و چاودیاریکردن ئەو کەسەیلە دەسیان هاناوی لەناو و دەیشت عراق.