وەفەرمی.. واشینتۆن چوار باڵ چەکدار عراقی وە تیرۆرست دەێدە قەڵەم

شەفەق نيوز- واشینتۆن

وەزارەت دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن چوار باڵ چەکدار عراقی لەناو لیست ریخریاگەیل تیرۆری بیگانە راگەیان، کە وە هاوپەیمان ئیران باسیان کرد.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ لەبان سایت فەرمی خوەی وت: هەرلە بزووتنەوەی نوجەبا، کەتایب سەید شوهەدا و کەتایب ئەنسارولڵا ئەوەفیا، و کەتایب ئیمام عەلی، جویر تیرۆرست جیهانی دریانە قەڵەم کە وەشیوەیگ تایبەت دیاری کریانە، وتیش: ئیران جویر گەورەترین وەخاوەنکەر تیرۆر لە جیهان، وەردەوامە لە پاڵپشتیکردن ئی میلیشیایەیلە کە ری ئەرا پلاندانان و ئاسانکردن یا جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ لە جویراجویر ناوچەیل عراق دەێد.

بەیاننامەگە وتیش: ئەو گرووپەیلە پەلامارەیلیگ وەبان باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغداد و سەربازەیلیگ کردن کە میوانداری هیزەیل ئەمریکا و هاوپەیمان ناودەوڵەتی کەن، و فرە جار پەنا وە وەکارهاوردن ناوەیلیگ درووکانی یا گرووپەیلیگ وە وەکالەت بەن تا توومەت لەبان خوەیان بشارنەو.

وەزارەت دەیشت ئەمریکا دووپاتیش کرد کە یەیش لە چوارچیوەی یاداشت ئاسایش نەتەوەیی سەرۆکایەتیی شمارە (2) تیەێد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک دەریکرد، کە ئویشێد: ئەوپەڕی زوور بارێدە بان ئیران ئەرا بڕین سەرچەوەیل سپۆنسەرکردن رژیم و جینشینەیلی و هاوبەشەیل تیرۆرستی.

وەزارەتەگە دووپاتیش کرد کە ئەمریکا هەر وەردەوام بوود لە وەکارهاوردن گشت ئامرازەیل وەردەس ئەرا ئەرا مقیەتیکردن بەرژەوەنیەیل ئاسایش نیشتمانیی، و ریگری لە رەسین سپۆنسەر و داهاتەیل ئەرا گرووپەیل تیرۆری.