‏وە شوینکەفتنیگ چەکداری لە بەغدا وە پوچەوکردن باندیگ دزیکردن ماتۆڕسکیل کۆتایی هات

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان وەفرەزەیل بەش شوعلە ئەرادژە تاوانەیل توەنستن دوو توومەتبار تایوەت وە دزین ماتۆڕسکیل لە ناوچەی شوعلە دەسگیربکەن لە بەغدای پایتەخت، لە دویای ئۆپراسیۆنیگ وەدویاچگن هەواڵگێری کە ماوەیگە وردەوامە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەان، وەڕێوەبەرایەتی دژە تاوانە کەرخ تیمیگ کارکردن دروسکرد ئەرا وەدویاچگن توومەتبارەیل لەدویای ئەنجامداین چەن کاریگ دزی لە ناوچەی کەرت وەرپرسیارەتیەگە.

‏وتیش؛ هێزەیل ئەمنی لە وەخت ئەنجامداین ئەرکەگەیان رویوەروی تەقەلای واین توومەتبارەل بوین، بویە موو وەشوین کەفت مەیدانی تەقەکردن لەناوەین هەردووگ لا.

‏دیاریکرد، لەوەر رخداری بارودۆخەگە و پاراستن یوەیی هاوڵاتیەیل، هێز یاسایی گونجایگ وەکارهاوریا و توەنریا کۆنترۆڵ توومەتبارەیل بکرێد و وە سەرکەفتی دەستگیر بکریەن.

‏دووپاتکزد، رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان گیریاسەوەر و ئەرا دادگا کلکریان تا وەپای یاسا سزای خوەیان وەربگرن.

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