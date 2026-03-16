وەرگرییەیل ئاسمانی وەرپەچ درۆنیگ لە نزیک باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد دان.. ڤیدیۆ
شەفق نیوز - بەغداد
شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، وەرگرییەیل ئاسمانی وەرپەرچ درۆن لە دەورگرد باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ناوڕاس بەغداد دا.
سەرچەوەیەکی ئەمنی راگەیان، وەرگرییەیل ئاسمانی مامەڵە وەگەرد درۆنیگ لە دەورگرد باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ناوڕاس پایتەخت بەغداد کردنە، دیاریکرد زەنگ هووشداری (صافرات الإنذار) لە ناو باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی سەوز بەرزەو بویە.
باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد چەن هۆشدارییگ ئەمنی دابوی کە دویاترینیان دویەشەو یەکشەممە بوو، داوا لە هاووڵاتییەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل کردبوی "وەپەلە" لە عراق بچنە دەیشت و نزیک باڵوێزخانە یان باڵوێزخانەی هەولێر نەکەفن، ئیەیش لەدوای بەرزەوبوین هەڕەشە و پەلامارەیلیگ کە بەرژەوەندی و کەسەیل لە وڵاتەگە کەنە ئامانج.