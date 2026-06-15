وەرپرسیگ عراقی تەواوکردن بەسین کارەبایی وەگەرد ئوردن لە ماوەی 3 مانگ راگەینێد

شەفەق نیوز - ئەنبار

عیماد دلێمی، قایمقام قەزای روتبە، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ک پرۆژەی بەسیان کارەبایی عراقی - ئوردنی چگەسە ناو گامەیل کووتایی، و چەوەڕی کەێد ک کڕ بەسەر روتبە و قائیم لە ماوەی سێ مانگ بانان تەواو بکریەێد، ک یەیش بەشداری لە زیایکردن وزەیگ نوو ئەرا تووڕ نیشتمانی کەێد.

دلێمی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت ک قەزای روتبە یە نزیکەی سێ ساڵە لە کڕ بەسیان کارەبایی وەگەرد ئوردن وە توانای 132 کیلۆڤۆڵت و لە ماوەی 24 سەعات رووژانە وزە وەرگرێد، و دیاری کرد ک پرۆژەگە دۊای تەواوکردنی دووارە وەکارخستن کڕەگە وە توانای 400 کیلۆڤۆڵت وەخوەی دۊنێد، ک ناوچەیل روتبە و قائیم لەخوەی گرێد.

وتیش: گام یەکەم لە پرۆژەگە، وەپای زانیارییە وەردەسەیل، نزیکەی 200 مێگاواط دابین کەێد ک ئەرا تووڕ نیشتمانی زیای کریەێد، وە مەرجیگ لەڕی ناوەند نیشتمانی سەروە وەزارەت کارەبا بەشەو بکریەێد.

دیاری کرد ک ئی توانا زیایکردنیگ گرنگ ئەرا سیستەم وزەی کارەبایی لە وڵاتەگە نیشان دەێد، باوجی بەس نییە ئەرا چارەسەرکردن قەیران کارەبا وە شیوەیگ تەواو، و دووپات کرد ک عراق هێمان هەوەجەی توانایەیل بەرهەمهاوردن گەوراتر دیرێد ئەرا وەلیکەفتن وەگەرد فراوانبوین دانیشتوەیل و ئاوەدانی و زیایبوین داواکاری لەبان وزە.

دلێمی دووپات کرد ک چارەسەرکردن قەیران کارەبا خوازیار تەواوکردن پرۆژەیل بەسیان کارەبایی کەنداوییە، وەگەرد زیایکردن بەرهەمکاری وێستگە ناوخۆییەیل، ک لەناویانیش پرۆژەی وێستگەی ئەنبار گەرمییە، ئەرا مسۆگەرکردن خوازینەیل وڵاتەگە ک هەمیشە لە وزەی کارەبایی زیای بوود.