وەردەوەردەیگ خیزانی وە کوشیان کوڕیگ وە دەس باوگی کۆتایی تێد لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە مەرافەیگ خیزانی لەبان زەوی کشاوەرزی میراتییگ لە لای کەرخ لە بەغدا رەسیەس ئەرا تاوان کوشتن، دویای ئەوەگ باوگیگ تەقە لە کوڕەگەی کەێد.

س‏ەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەرافەیگ لەناوەین باوگ و کوڕیگ هیزگردیە لەبان زەوی کشاوەرزی میراتییگ لە ناوچەی مەعامیر لەی کەرخ لە بەغدای پایتەخت".

‏وتیش: "مەرافەگە رەسیەس ئەرا ئەوەگ چەک راوکردن وەکاربارێد و تەقە وە ئاراستەی کوڕەگەی بکەێد، لە ئەنجا دەسوەجی کوڕەگەی کوشیا".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد "هێزەیل ئەمنی باوگەگە دەسگیرکردن، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا و رێکار یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر".

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