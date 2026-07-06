وەردەوەردەیگ خیزانی وە کوشیان کوڕیگ وە دەس باوگی کۆتایی تێد لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە مەرافەیگ خیزانی لەبان زەوی کشاوەرزی میراتییگ لە لای کەرخ لە بەغدا رەسیەس ئەرا تاوان کوشتن، دویای ئەوەگ باوگیگ تەقە لە کوڕەگەی کەێد.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەرافەیگ لەناوەین باوگ و کوڕیگ هیزگردیە لەبان زەوی کشاوەرزی میراتییگ لە ناوچەی مەعامیر لەی کەرخ لە بەغدای پایتەخت".
وتیش: "مەرافەگە رەسیەس ئەرا ئەوەگ چەک راوکردن وەکاربارێد و تەقە وە ئاراستەی کوڕەگەی بکەێد، لە ئەنجا دەسوەجی کوڕەگەی کوشیا".
سەرچەوەگە دیاریکرد "هێزەیل ئەمنی باوگەگە دەسگیرکردن، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا و رێکار یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر".