وەگەرد بەسیان بۆرسەیل.. داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، داوەزیان توومار کرد، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەو بوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154,950 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.
شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155,100 دينار عراقی.
پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,500 دينار.
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن
100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,900 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,850 دينار.