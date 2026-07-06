وە دووپاتکردن ئەرا شەفەق نیوز.. دادوەری دەسناین وەبان 25 ملیار دینار و ملیۆنیگ دۆلار و زەڕ لە دۆسیەی جومەیلی راگەینێد (وینە)

شەفەق نیوز - بەغدا

ئمڕوو دووشەممە، دادوەری عراقی، دەسناین وەبان 25 ملیار دینار عراقی و ملیۆنیگ دۆلار راگەیان، بیجگە لە زەڕینگە کە وە نزیکەی پەنج کیلۆگرام مەزەنە کریەێد، لەناو لێکۆڵینەوەیل وەردەوام لە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن دەسگیرکریاگ عەدنان جومەیلی، و ئەو لایەنەیلە کە لەگەردی بوینە.

دادوەر لێکۆڵینەوەی دادگای تاوانەیل نواگیریکردن گەندەڵی ناوەندی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە چەودیاریکردن هۊرد ئەرا دەسناین وەبان دەسکەفتە داراییەیل کە پەیا بۊنە، وەپای لێکۆڵینەوەیل، لە هەدەردان لەو پرۆژەیلە کە لەلایەن توومەتبارەگە و لایەنە پەیوەندیدارەیل وە دۆسیەگە جیوەجی کریانە، بۊە هوکار دەسناین وەبان 25 ملیار دینار عراقی، بیجگە لە ملیۆنیگ دۆلار، وەگەرد زەڕینگە کە وە نزیکەی پەنج کیلۆگرام مەزەنە کریەێد.

دیاری کرد کە بڕە پۊلەیل خریانەسە ناو بوتڵ ئاو پلاستیکی و لەناو ماڵ توومەتبارەگە لە شار تکریت شاریایۊنەو.

دادوەر باس ئەوە کرد کە بڕ گشتی ئەو پۊلەیلە کە دەس وەبانیان نریاس لە دۆسیەگە بەرزەو بۊ ئەرا 127 ملیار دینار عراقی و 24 ملیۆن دۆلار، بیجگە لەو داشت و ماشینەیلە کە دەس وەبانیان نریاس و ئەو زەڕەیلە کە پەیا کریاس.

دووپات کرد کە لێکۆڵینەوەیل و وەشۊنکەفتن کەسەیلیگ ترەک هێمان وەردەوامە، ئەرا تەواوکردن گشت رێکارە یاساییەیل.

بەیاننامەی ئەنجومەن باڵای دادوەری تیەێد چۊ دووپاتکردنیگ ئەرا ئەوەگ ئاژانس شەفەق نیوز دۊکە بڵاوی کردەو، لە سەرچەوەیگ ئەمنی، لەباوەت دەسناین وەبان بڕە پۊل و ماشینەیل لە پرۆسەی وەشکین لە قەزای شەرقات لە پارێزگای سەڵاحەدین، لەناو ئەو رێکارەیلە کە پەیوەندی وە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن دەسگیرکریاگ عەدنان جومەیلی دیرن.