‏وەخوارکەفتن درۆنیگ "نادیار" لە کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنیی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە کەفتنەخوار فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان (درۆن) نادیار لە میحوەر "ڕەشاد" لە باشوور خوەرئاوای پارێزگای کەرکوک.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "درۆنەگە لە سنوور فەوج سێیەم سەر وە لیوای 42ی سوپای عراق لە ناحیەی رەشاد کەفتەسە خوار، بێ ئەوەی بزانرێد چ لایەنیگ لە پشت کلکردنی بویە".

‏وتیش: "هێزە ئەمنییەیل چگنەس ئەرا شوون رویداوەگە و دەورگرد ناوچەگە بەسانە، و لایەنەیل پسپۆر دەس کردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانین چوینیەتی رویداوەگە و جویر درۆنەگە".

‏سەرچەوەگە دیاری کرد کە هویچ زەرەد گیانییگ وە مدوو کەفتن فڕۆکەگە توومار نەکریایە، و هێزە ئەمنییەیل وەردەوامن لە ریوشوین تەکنیکی و ئەمنییەیل ئەرا دیاریکردن سەرچەوەی فڕۆکەگە و ئامانج لە فڕینی لەو ناوچەگە.

