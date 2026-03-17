وەخوارکەفتن درۆنیگ لە باشوور موسڵ وەبی تەقیان

2026-03-17T14:41:25+00:00

شەفەق نيوز- نەینەوا 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن درۆنیگ لەناو یەکیگ لە ئاوایەیل باشوور شار موسڵ، وەبی توومارکردن زەخمداری کەسیگ.

 سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: درۆنیگ دویای نیمەڕو ئمڕوو کەفتە ناو ئاوای تەل جەنوب لە باشوور موسڵ، دیاری کرد کە نەویە مدوو زەخمداری کەسیگ.

 وتیش: ئەو درۆنە مەوقەی کەفتنی نەنەقیەسەو، و هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و ریکارەیل وەرانەوری جیوەجی کردن.

 

