وەخوارکەفتن درۆنیگ بومبی وەناو زەوییگ کشتوکاڵی لە دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر لە کەفتن درۆنیگ بومبی وەناو زەوییگ کشتوکاڵی لە دەورگرد ناحیەی عزێم باکوور دیالە، وەبی توومارکردن زەخمداری یا زەرەدەیل دارایی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو درۆنە کەفتە ناو زەوییگ کشتوکاڵی، کە بویە مدوو هەڵسیان دەنگ رممەیگ لەو ناوچە.

وتیش: هیچ زەخمدارییگ یا زەرەدیگ دارایی لەو رویداوە توومار نەکریا، و هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە.

سەرچەوەگە وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس ئەو درۆنە.