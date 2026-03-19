کوشیان و زەخمداری 4 ئەندام حەشد شەعبی لە خوەرهەڵات نەینەوا
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ ئەمنی و زەخمداری سێ کەس لەحەشد شەعبی وە گورزیگ وەبان فەوجیگ لە ئاوای خەزنە سەر وە ناحیەی بەرتەلە لە قەزای حەمدانیە خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گورزەیل بارەگای فەوج لە لیوای 30 حەشد شەعبی کردیەسە ئامانج سروشت پەلامارەگە نەزانیاس".
وتیش "زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە عەتیبە کلکریانە لە ناحیەی بەرتەلە" دیاریکرد "ماشینەیل وەرگیری شارستانی و مەفرەزەیل تەقەمەن و فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە".