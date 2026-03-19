‏کوشیان و زەخمداری 4 ئەندام حەشد شەعبی لە خوەرهەڵات نەینەوا

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ ئەمنی و زەخمداری سێ کەس لەحەشد شەعبی وە گورزیگ وەبان فەوجیگ لە ئاوای خەزنە سەر وە ناحیەی بەرتەلە لە قەزای حەمدانیە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گورزەیل بارەگای فەوج لە لیوای 30 حەشد شەعبی کردیەسە ئامانج سروشت پەلامارەگە نەزانیاس".

‏وتیش "زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە عەتیبە کلکریانە لە ناحیەی بەرتەلە" دیاریکرد "ماشینەیل وەرگیری شارستانی و مەفرەزەیل تەقەمەن و فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە".

