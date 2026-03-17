‏کوشیان لێکۆلەریگ و دزیکردن چەکداری لە زیقار

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم لێکۆلەریگ دادوەری لە دادگای تێهەڵچگن زیقار وە کوشیاگی لەبارودۆخ نادیاریگ لەدویای رفیانی ماوەی دوو رووژ، لە هەمان وەخت لە شار ناسڕیە رویداویگ دزیکردن چەکداری بوی شوینیگ ئاڵشتکردن پویل کردنە ئامانج.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەرم لێکۆڵەرەگە وە فڕە دریاگی لەناو گناڵخەیل پزیشکی پەیاکریاس، لەدویای گومابوینی ماوەی دوو رووژ، وتیش ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکارەیل یاسایی ئەرای تەواو بکرێد و لێکڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا.

‏لەرویداویگ جیا، سەرچەوەگە وت، کەسەیل نەناسیاگ دزیکردنیگ چەکداری وەبان شوینیگ ئاڵشتکردن لە ناوچەی کویچەی ئور ناوڕاس شار ناسڕیە، نزیکەی 30 مڵیۆن دینار دزینە، و ئەرا شوین نادیاریگ دزیاس.

