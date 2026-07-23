‏کوشیان کەسیگ و زەخمداری 3 کەس لەناو وەردەوەردەی هووزانە لە دیوانیە

‏شەفەق نیوز ـ دیوانیە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری سێ کەس وە مدوو مەرافەیگ چەکداری هووزانە لە قەزای شامیە لە پارێزگای دیوانیە باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هووکارمەراف ناوەنیان نەزانریاس، دیاریکرد هێزە ئەمنیەیل ئاخڵەی ئەمنی تونیگ دانە لە شوین رویداوەگە، وەگەرد رەسین هێزەیل سەربازی کە لە ناوەن پارێزگاگە هاتبوین ئەرا کۆنترۆلکردن رویداوەگە.

‏مەرافەیل چەکداری هووزانە لە پارێزگایەیل ناوڕاسو باشوور وەردەوامە ئاڵنکاری ئەمنی وەردەوام دروسکەن، چوینکە لایەنەیل مەرافکەر فرەجار لە وەخت سەرنەکەفتن رێککەفتن پەنا بەن ئەرا نەریت هووزانە یا وەکارهاوردن چەک، یەیش بوودە مدوو کەفتن قوربانی و نووەوبوین وەردەوەردە لە ماوەیگ تا ماوەیگ ترەک.

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