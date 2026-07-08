‏کوشیان کابرایگ وە دەس پیایيگ و کوڕەیلی لە باکوور زیقار

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ لەدویای سەربڕینی وەلایەن پیایبگ و کوڕەیلی لە ناوجەی "شوعلە" سەر وە قەزای شەترە، باکوور پارێزگای زیقار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز ەوەردا، ماشین فریاکەفتن تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکرد تا ئیسە هووکار تاوانەگە لەلای دەزگا ئەمنیەیل دیارنییە.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، تاوانبارەیل ئەرا شوین نادیاریگ وایە، هێزەیل پۆلیس دەسکردنەس وە کارەیل لێکۆڵینەوە و مینەکردن خەسیگ ئەرا وە شوینکەفتن و دەسگیرکردنیان.

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