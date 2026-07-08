کوشیان کابرایگ وە دەس پیایيگ و کوڕەیلی لە باکوور زیقار
2026-07-08T11:39:01+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ لەدویای سەربڕینی وەلایەن پیایبگ و کوڕەیلی لە ناوجەی "شوعلە" سەر وە قەزای شەترە، باکوور پارێزگای زیقار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز ەوەردا، ماشین فریاکەفتن تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکرد تا ئیسە هووکار تاوانەگە لەلای دەزگا ئەمنیەیل دیارنییە.
سەرچەوەگە دیاریکرد، تاوانبارەیل ئەرا شوین نادیاریگ وایە، هێزەیل پۆلیس دەسکردنەس وە کارەیل لێکۆڵینەوە و مینەکردن خەسیگ ئەرا وە شوینکەفتن و دەسگیرکردنیان.