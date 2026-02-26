‏وسانن بڕین قیست پێشینەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل لەماوەی مانگ رەمەزان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی، فەرمان دا وە بانکەیل حکومی و تایوەت وە وسانن قیست پێشینە (سلفە) فەرمانبەر و خانەنشینەیل لەماوەی ئێ مانگە، وەبوونەی مانگ رەمەزان.

‏وەپای بەڵگەنامەیگ کە لە نویسینگەی ئەنجومەن وەزیرەیل دەرچگە، ئاراستەی گشت بانکەیل ناوەندی عراقی کریاس، "وەبان فەرمان سەرۆک وەزیرەیل، ڕێکار پێویست بگرێدە وەر ئەرا ئاراستەکردن بانکە حکومی و ئەهلییەیل وە مەبەست وسانن بڕین قیست پیشینەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل تەنیا ئەرا ئ مانگە".

‏بەڵگەنامەگە شمارە (2606722 / 3079) هابانی و لە بڕوار 25ی شوبات 2026 دەرچگە، واژوو ئیحسان یاسین ئەلعەوادی، وەڕێوەبەر نویسینگەی سەرۆک وەزیرەیل هابانی.

