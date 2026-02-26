وسانن بڕین قیست پێشینەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل لەماوەی مانگ رەمەزان
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی، فەرمان دا وە بانکەیل حکومی و تایوەت وە وسانن قیست پێشینە (سلفە) فەرمانبەر و خانەنشینەیل لەماوەی ئێ مانگە، وەبوونەی مانگ رەمەزان.
وەپای بەڵگەنامەیگ کە لە نویسینگەی ئەنجومەن وەزیرەیل دەرچگە، ئاراستەی گشت بانکەیل ناوەندی عراقی کریاس، "وەبان فەرمان سەرۆک وەزیرەیل، ڕێکار پێویست بگرێدە وەر ئەرا ئاراستەکردن بانکە حکومی و ئەهلییەیل وە مەبەست وسانن بڕین قیست پیشینەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل تەنیا ئەرا ئ مانگە".
بەڵگەنامەگە شمارە (2606722 / 3079) هابانی و لە بڕوار 25ی شوبات 2026 دەرچگە، واژوو ئیحسان یاسین ئەلعەوادی، وەڕێوەبەر نویسینگەی سەرۆک وەزیرەیل هابانی.