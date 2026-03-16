‏گورزیگ ئاسمانی وەبان بارەگای حەشد شەعبی لە قائیم ئەنبار

2026-03-16T13:24:37+00:00

‏شەفەق نیوز - ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر دا گورزیگ  ئاسمانی بارەگای سەر وە هێزەیل حەشد شەعبی لە قەزای قائیم لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "فرۆکەیگ  ناسنامە نادیار، وە گورزیگ ئاسمانی بارەگای حەشد شەعبی لە ناوچەی قائم نزیک کڕ سنووری وەرد سوریا کردە ئامانج".

‏وتیش "وەپای زانیاریە سەرەتایەیل زەرەد دارایی رەسیە و زانیاری هویردیگ تا ئیسە لەبان زەرەد گیانی نییە".

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەیگ ئەمنی لەبان شوینەگە کردن، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن".

