گورزیگ ئاسمانی وەبان بارەگای حەشد شەعبی لە قائیم ئەنبار
شەفەق نیوز - ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر دا گورزیگ ئاسمانی بارەگای سەر وە هێزەیل حەشد شەعبی لە قەزای قائیم لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "فرۆکەیگ ناسنامە نادیار، وە گورزیگ ئاسمانی بارەگای حەشد شەعبی لە ناوچەی قائم نزیک کڕ سنووری وەرد سوریا کردە ئامانج".
وتیش "وەپای زانیاریە سەرەتایەیل زەرەد دارایی رەسیە و زانیاری هویردیگ تا ئیسە لەبان زەرەد گیانی نییە".
وتیش "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەیگ ئەمنی لەبان شوینەگە کردن، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن".