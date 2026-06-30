‏هەردوگ خامەیل بەسڕە داوەزیان وەگەرد داوەزیان نەفت لە جیهان

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏نرخ نەفت خام عراق، ئمڕوو سێشەممە، هاوکات وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕ جەهانی، روی لە داوەزیان کرد.

‏نەفتی خام بەسرە قورس رەسیە 60.66 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان 0.39 دۆلار یا 0.64%، لە هەمان وەخت نەفت خام بەسرەی ناوڕا رەسیە 62.76 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە 0.39 دۆلار 0.62% کەمکرد.

‏لە ئاست جەهانی، گرێبەستەیل ئایندەیی نەفت خام برێنت رەسیە 72.74 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە رێژەی 0.56%، هەرچەن نەفت خام تەکساسی ناوڕاس رەسیە 70.50 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە رێژەی 0.28% داوەزیا.

‏لە وەرانوەر، نەفتە خامەیل عەرەبی لە ئاست بەرهەمهێنان جیاوازیی وەخوەی دی؛ نەفت خام سووک سعودیە رەسیە 76.57 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان کەمگ 0.01% ، لە هەمان وەخت هەناردەی کوەیت وە رێژەی 4.96% داوەزیا و رەسیە 79.44 دۆلار. لە دەوڵەت ئیمارات، نەفت خام موربان وەپێچەوانەی ئاراستەگە، بەرزەوبوی وە رێژەی 3.94% و رەسێە 69.16 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

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