هەردوگ خامەیل بەسڕە داوەزیان وەگەرد داوەزیان نەفت لە جیهان
شەفەق نیوز - بەغداد
نرخ نەفت خام عراق، ئمڕوو سێشەممە، هاوکات وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕ جەهانی، روی لە داوەزیان کرد.
نەفتی خام بەسرە قورس رەسیە 60.66 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان 0.39 دۆلار یا 0.64%، لە هەمان وەخت نەفت خام بەسرەی ناوڕا رەسیە 62.76 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە 0.39 دۆلار 0.62% کەمکرد.
لە ئاست جەهانی، گرێبەستەیل ئایندەیی نەفت خام برێنت رەسیە 72.74 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە رێژەی 0.56%، هەرچەن نەفت خام تەکساسی ناوڕاس رەسیە 70.50 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە رێژەی 0.28% داوەزیا.
لە وەرانوەر، نەفتە خامەیل عەرەبی لە ئاست بەرهەمهێنان جیاوازیی وەخوەی دی؛ نەفت خام سووک سعودیە رەسیە 76.57 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان کەمگ 0.01% ، لە هەمان وەخت هەناردەی کوەیت وە رێژەی 4.96% داوەزیا و رەسیە 79.44 دۆلار. لە دەوڵەت ئیمارات، نەفت خام موربان وەپێچەوانەی ئاراستەگە، بەرزەوبوی وە رێژەی 3.94% و رەسێە 69.16 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.