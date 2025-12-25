ژن وپیایگ بوینە.. پویچەوکردن تووڕیگ تایوەت وە بازرگانی وە مرۆڤ لە باشوور عراق
شەفەق نیوز ـ واست
لیژنەی ئەمنی لە ئەنجومەن پارێزگای واست باشوور عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن باندیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ کە لە ژن و پیایگ پێکهاتوین لە پارێزگاگە.
سەرۆک لیژنەگە حەبیب بەدری وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تووڕەگە لە 12 کەس پێکهاتیە لە هەردوگ رەگەزن پیای و ژن.
ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنەگە شانەی سقور هەواڵگێری وەپی هەڵسیانە لە فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای واست، لە ئەنجام رفیان دویەتیگ لە قەزای عەزیزیە سەر وە واست لە ماوەی چەن رووژ گوزەشتە.
بەدی وتیش، تووڕەگە ماڵیگ لە ناوچەی حوریەی بەغدا کردوێد وە بارەگای خوەیان، دویەتەگە ووەرد چوار کەس ترەک کە رفیاوین لەو ماڵە ئازادکریان.