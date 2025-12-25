ژن وپیایگ بوینە.. پویچەوکردن تووڕیگ تایوەت وە بازرگانی وە مرۆڤ لە باشوور عراق

شەفەق نیوز ـ واست

‏لیژنەی ئەمنی لە ئەنجومەن پارێزگای واست باشوور عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن باندیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ کە لە ژن و پیایگ پێکهاتوین لە پارێزگاگە.

‏سەرۆک لیژنەگە حەبیب بەدری وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تووڕەگە لە 12 کەس پێکهاتیە لە هەردوگ رەگەزن پیای و ژن.

‏ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنەگە شانەی سقور هەواڵگێری وەپی هەڵسیانە لە فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای واست، لە ئەنجام رفیان دویەتیگ لە قەزای عەزیزیە سەر وە واست لە ماوەی چەن رووژ گوزەشتە.

‏بەدی وتیش، تووڕەگە ماڵیگ لە ناوچەی حوریەی بەغدا کردوێد وە بارەگای خوەیان، دویەتەگە ووەرد چوار کەس ترەک کە رفیاوین لەو ماڵە ئازادکریان.

‏

‏