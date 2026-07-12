‏ژنیگ شویەگەی خوەی کوشێد و لە نزیک ماڵیان لە خاک نەێدەی لە باشوور بەغدا

‏ژنیگ شویەگەی خوەی کوشێد و لە نزیک ماڵیان لە خاک نەێدەی لە باشوور بەغدا
2026-07-12T13:10:00+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان پیایگ وە دەس شویەگەی وە مدوو گیچەڵ خێزانی لە قەزای یوسفیەی باشوور بەغدا.

‏سەرچەوەیگوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وە مدوو مەرافیگ خێزانی لە ناوەین ژن و شویگ رەسیەس ئەرا ئەوەگ ژنەگە وە دەوانچە تەقە لە شویەگەی بکەێد بویەسە مدوو کوشیانی و لە نزیک ماڵیان لە قەزای یوسفیە لە خاکی نایە.

‏وتیش، هێزە ئەمنیەیل تیمیگ کارکردن دروسکردنە ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە و توەنستن ژنەگە دەسگیربکەنو رێکار یاسایی وەرانوەری بگرنەوەر.

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