ژنیگ شویەگەی خوەی کوشێد و لە نزیک ماڵیان لە خاک نەێدەی لە باشوور بەغدا
2026-07-12T13:10:00+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان پیایگ وە دەس شویەگەی وە مدوو گیچەڵ خێزانی لە قەزای یوسفیەی باشوور بەغدا.
سەرچەوەیگوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وە مدوو مەرافیگ خێزانی لە ناوەین ژن و شویگ رەسیەس ئەرا ئەوەگ ژنەگە وە دەوانچە تەقە لە شویەگەی بکەێد بویەسە مدوو کوشیانی و لە نزیک ماڵیان لە قەزای یوسفیە لە خاکی نایە.
وتیش، هێزە ئەمنیەیل تیمیگ کارکردن دروسکردنە ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە و توەنستن ژنەگە دەسگیربکەنو رێکار یاسایی وەرانوەری بگرنەوەر.